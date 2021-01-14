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Байден предложит направить дополнительно порядка $2 трлн на меры поддержки экономики - CNN

Избранный президент США Джо Байден предложит направить дополнительные $2 трлн на поддержку американской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Байден представит в четверг новый пакет мер поддержки экономики, который будет включать в себя крупные прямые выплаты американским семьям, а также существенные расходы на финансирование штатов и местных органов власти, в том числе, их программ вакцинации.

Байден обнародует детали своего плана в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) в четверг вечером (по местному времени).

Фьючерсы на фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 прибавляют соответственно 0,3% и 0,1% на торгах в четверг. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,107% на новости CNN.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]