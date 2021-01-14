Польша планирует запретить соцсетям блокировать аккаунты, не нарушающие законы страны

Польское правительство после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях объявило о подготовке закона, который сделает невозможными такие действия соцсетей в Польше, сообщает газета The Guardian.
"Удаление не нарушающей закон информации будет запрещено, и это должны будут учитывать платформы, которые работают в Польше", - сказал госсекретарь при польском министерстве юстиции Себастьян Калета.
Законопроект, подготовленный министерством юстиции, таким образом, запретит социальным сетям удалять посты, которые не нарушают польские законы.
Правящая партия Польши "Право и справедливость" идеологически поддерживала Трампа по многим вопросам. В последние годы партию тоже обвиняли в попытке ограничить свободу слова, а некоторые из ее членов известны своей жесткой риторикой в соцсетях против ЛГБТ и беженцев.
В Варшаве не одобрили и меры, принятые на днях американскими соцсетями против Трампа.
"Алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не должны решать, чьи взгляды правильные, а чьи - нет. По поводу цензуры не может быть согласия", - заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
После беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter Inc. и Facebook Inc., заблокировали аккаунты Трампа, поскольку посчитали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
Глава Twitter Джек Дорси признал, что блокировка страницы президента США создала опасный прецедент. Но он отметил, что в целом считает это решение правильным.
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