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ТЭК 14.01.2021 19:54

Добыча нефти в РФ в 2021г может быть чуть выше, чем в 2020г - Новак

Добыча нефти в России в 2021 году может быть чуть выше уровня 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Цифры точные мы не можем сказать, будут еще в течение года приниматься решения относительно восстановления (рынка - ИФ) и так далее. Диапазон примерно может быть чуть выше, чем уровень прошлого года", - сказал он.

Вице-премьер ожидает, что в текущем году спрос на нефть будет восстанавливаться. "Есть позитивные ростки. Особенно это связано с активной вакцинацией населения во многих странах, сертификацией новых вакцин. Вселяет оптимизм, что спрос будет расти. Мы ждем, что 2021 году он будет восстанавливаться. С другой стороны, есть много неопределенностей, локдауны, которые еще продолжаются, хотя не в такой жесткой мере, как раньше. Во многих странах они продлеваются на зимний период. Ситуация еще однозначно не восстановлена, но думаем, что свет в конце тоннеля есть", - отметил он.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 8,6% по сравнению с 2019 годом, до 512,68 млн т.

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Тэги: РОССИЯ, ДОБЫЧА, ГОД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]