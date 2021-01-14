Добыча нефти в РФ в 2021г может быть чуть выше, чем в 2020г - Новак

Добыча нефти в России в 2021 году может быть чуть выше уровня 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Цифры точные мы не можем сказать, будут еще в течение года приниматься решения относительно восстановления (рынка - ИФ) и так далее. Диапазон примерно может быть чуть выше, чем уровень прошлого года", - сказал он.

Вице-премьер ожидает, что в текущем году спрос на нефть будет восстанавливаться. "Есть позитивные ростки. Особенно это связано с активной вакцинацией населения во многих странах, сертификацией новых вакцин. Вселяет оптимизм, что спрос будет расти. Мы ждем, что 2021 году он будет восстанавливаться. С другой стороны, есть много неопределенностей, локдауны, которые еще продолжаются, хотя не в такой жесткой мере, как раньше. Во многих странах они продлеваются на зимний период. Ситуация еще однозначно не восстановлена, но думаем, что свет в конце тоннеля есть", - отметил он.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 8,6% по сравнению с 2019 годом, до 512,68 млн т.