Эрдогану сделали прививку от COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду получил первую из двух доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку коронавируса в городской больнице Анкары", - говорится в сообщении.

Медики ввели Эрдогану первую дозу вакцины CoronaVac разработки китайской компании SinoVac.