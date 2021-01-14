Эрдогану сделали прививку от COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду получил первую из двух доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".
"Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку коронавируса в городской больнице Анкары", - говорится в сообщении.
Медики ввели Эрдогану первую дозу вакцины CoronaVac разработки китайской компании SinoVac.
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