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Регион 14.01.2021 19:24

Эрдогану сделали прививку от COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду получил первую из двух доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку коронавируса в городской больнице Анкары", - говорится в сообщении.

Медики ввели Эрдогану первую дозу вакцины CoronaVac разработки китайской компании SinoVac.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭРДОГАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]