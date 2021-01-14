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Дальнее зарубежье 14.01.2021 20:48

НАТО обеспокоена расширением российского военного присутствия в различных регионах - Столтенберг

НАТО внимательно следит за возросшим военным присутствием России в Ливии и в более широком плане на африканском континенте, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Возросшее присутствие России не только в Ливии, но и в других местах - в Африке, на Ближнем Востоке, в Сирии, в регионе Черного моря, в Крыму, в балтийском регионе, на Крайнем Севере - это констатируемая НАТО тенденция. Приходится констатировать, что наблюдается российское военное присутствие от Крайнего Севера, захватывая балтийский и черноморский регионы, до Ближнего Востока и Африки", - сказал Столтенберг, отвечая в четверг на соответствующий вопрос на совместной с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани пресс-конференции.

"Это нечто, что является настоящей причиной нашей обеспокоенности. Мы внимательно следим за этим военным усилением. Поэтому НАТО укрепила боеготовность своих сил. Это причина, по которой мы выделяем дополнительные инвестиции для новых военных возможностей. Это причина, по которой мы адаптируем НАТО перед лицом все более напористой России, которая вкладывает значительные инвестиции в военное оснащение и которая усиливает военное присутствие, включая наши границы", - продолжил генсек альянса.

Это же, по его словам, относится и к Северной Африки, в том числе к Ливии. "Что касается именно Ливии, мы наблюдали истребители, наемников, финансируемых Россией, а также другие российские военные действия", - отметил Столтенберг.

Он заявил, что это только подвигает НАТО поддерживать усилия ООН по поиску политического решения. "Мы приветствуем достигнутый прогресс, мы приветствуем прекращение огня и продолжаем активно поддерживать процесс под руководством ООН и берлинский процесс", - подытожил генсек Североатлантического альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]