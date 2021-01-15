Добыча нефти в Норвегии к концу 2024г увеличится до максимальных за 16 лет 2,07 млн б/с - NPD

Добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19% к концу 2024 года благодаря разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим по величине на норвежском шельфе, прогнозирует Норвежский нефтяной директорат (NPD).
В 2020 году добыча углеводородов составила 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э/сут.), что на 15% больше, чем годом ранее, говорится в годовом обзоре NPD.
Производство нефти увеличилось на 20%, до 1,69 млн б/с, несмотря на забастовки на ряде месторождений, а также ограничение добычи в рамках договоренностей ОПЕК+.
К 2024 году добыча углеводородов в Норвегии достигнет 2,38 млн б.н.э/сут., добыча нефти - максимальных за 16 лет 2,07 млн б/с, ожидают в NPD. Производство газа, как ожидается, повысится на 5% за период с 2020 по 2024 год и составит 1,98 млн б.н.э./сут.
Согласно прогнозу NPD, добыча нефти в стране на 2021 году увеличится на 3,6%, до 1,76 млн б/с. Ранее ожидалось увеличение добычи до 1,87 млн б/с.
Объем инвестиций в нефтяную отрасль Норвегии в 2020 году увеличился на 3%, до 155 млрд норвежских крон ($18 млрд), отмечают в NPD. В текущем году инвестиции в уже действующие месторождения, как ожидается, сократятся на 8%, до 109 млрд крон, в новые - уменьшатся на 3%, до 35 млрд крон.
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