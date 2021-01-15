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Транспорт и связь 15.01.2021 01:46

Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и Португалией

Великобритания с пятницы приостанавливает авиасообщение с рядом стран в качестве меры по предотвращению распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил британский министр транспорта Грант Шаппс.

По его словам, с 04:00 утра в пятницу по местному времени вводится запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией, в виду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.

При этом министр отметил, что эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, имеющих вид на жительство в Великобритании, однако этой категории лиц по прибытии в Великобританию из упомянутых стран предписано самоизолироваться на 10 дней вместе с членами их семей.

Ранее сообщалось о выявлении в Бразилии специфической мутации коронавируса COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]