Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и Португалией

Великобритания с пятницы приостанавливает авиасообщение с рядом стран в качестве меры по предотвращению распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил британский министр транспорта Грант Шаппс.
По его словам, с 04:00 утра в пятницу по местному времени вводится запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией, в виду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.
При этом министр отметил, что эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, имеющих вид на жительство в Великобритании, однако этой категории лиц по прибытии в Великобританию из упомянутых стран предписано самоизолироваться на 10 дней вместе с членами их семей.
Ранее сообщалось о выявлении в Бразилии специфической мутации коронавируса COVID-19.
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