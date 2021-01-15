Госдеп вводит визовые ограничения для руководителей ряда госкомпаний и представителей компартии КНР

Госдепартамент США вводит визовые ограничения для руководителей ряда китайских государственных предприятий, официальных лиц коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС КНР, следует из заявления госсекретаря Майка Помпео.

"Госдепартамент США вводит визовые ограничения для китайских граждан, в том числе для руководителей государственных предприятий, должностных лиц Коммунистической партии и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

В начале декабря Помпео уже объявлял об ужесточении визового режима в отношении членов Компартии Китая. Тогда это коснулось чиновников КПК или частных лиц, которые участвуют в деятельности рабочего отдела единого фронта КПК.

Рабочий отдел единого фронта КПК спонсирует и поддерживает иностранные организации, распространяя пропаганду и преследуя противников политического курса Пекина, заявил тогда Помпео.