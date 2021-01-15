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Дальнее зарубежье 15.01.2021 02:18

Госдеп вводит визовые ограничения для руководителей ряда госкомпаний и представителей компартии КНР

Госдепартамент США вводит визовые ограничения для руководителей ряда китайских государственных предприятий, официальных лиц коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС КНР, следует из заявления госсекретаря Майка Помпео.

"Госдепартамент США вводит визовые ограничения для китайских граждан, в том числе для руководителей государственных предприятий, должностных лиц Коммунистической партии и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

В начале декабря Помпео уже объявлял об ужесточении визового режима в отношении членов Компартии Китая. Тогда это коснулось чиновников КПК или частных лиц, которые участвуют в деятельности рабочего отдела единого фронта КПК.

Рабочий отдел единого фронта КПК спонсирует и поддерживает иностранные организации, распространяя пропаганду и преследуя противников политического курса Пекина, заявил тогда Помпео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ВИЗЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]