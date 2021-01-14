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Столтенберг надеется на мирную передачу власти в США

События в Вашингтоне у Капитолия на прошлой неделе - это атака со смертельными последствиями против самого сердца демократических институтов США, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Это совершенно недопустимо. Я уже ясно высказался по этому поводу. Я сказал, что это нечто шокирующее. Результат выборов должен уважаться. Кроме того, я сказал, что необходимо следить за тем, чтобы полностью уважались наши демократические ценности", - заявил Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я верю в демократические институты Соединенных Штатов. Я очень надеюсь на мирную передачу власти, и я буду рад работать с будущим президентом США Джо Байденом", - продолжил генсек Североатлантического альянса.

По его словам, Байден глубоко привержен трансатлантическому сотрудничеству и НАТО, а также активно поддерживает идею усиления партнерских связей между Северной Америкой и Европой.

Столтенберг выразил пожелание, чтобы зачинщиков беспорядков в Вашингтоне привлекли к ответственности.

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Тэги: НАТО, США, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]