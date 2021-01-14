Комендантский час вводится во всей Франции - премьер

Начало "антикоронавирусного" комендантского часа по всей Франции с 16 января устанавливается с 18:00 (21:00 по Баку), объявил премьер-министр Жан Кастекс.

"По всей территории страны комендантский час будет применяться, начиная с 18:00 с ближайшей субботы и, по меньшей мере в течение 15 дней", - сказал глава французского правительства в четверг на пресс-конференции, которую транслируют телеканалы.

"Это распоряжение применяется в настоящий момент в 25 департаментах, где мы наблюдали в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей COVID-19", - добавил Кастекс.

Ужесточение эпидемиологических мер связано, в том числе, с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом COVID-19, пояснил он.

"Наша ситуация тревожная, даже если она в целом стабилизировалась", - отметил премьер, указав на то, что коронавирус всё еще активно распространяется во Франции, и положение усугубляется его новыми штаммами.

Он также объявил об ужесточении превентивных мер для пересекающих границы Франции.