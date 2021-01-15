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Бизнес и законодательство 15.01.2021 04:01

Google закрыла сделку по покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., официально закрыла сделку по покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc. за $2,1 млрд,

Компании объявили о сделке в ноябре 2019 года, однако не могли завершить ее долгое время из-за затянувшейся ее проверки антимонопольными регуляторами, особенно в Евросоюзе.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Еврокомиссия одобрила сделку с рядом условий, призванных обеспечить защиту данных пользователей, а также конкуренцию на рынке мобильных устройств.

"Google продолжит защищать конфиденциальность данных пользователей Fitbit", - заявил главный исполнительный директор Fitbit Джеймс Парк в обращении к пользователям устройств, опубликованном в четверг.

"Google взяла на себя ряд твердых обязательств перед мировыми регуляторами, пообещав, что данные пользователей Fitbit не будут использованы ею в целях рекламы и будут храниться отдельно от остальной информации, которую компания использует для рекламы", - отметил он.

Акции Fitbit подорожали на 5,2% за последние 12 месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: GOOGLE, FITBIT, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]