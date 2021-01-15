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Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

Избранный президент США Джо Байден представил свой план стимулирования экономики США в условиях пандемии COVID-19 на $1,9 трлн.

Предложение Байдена включает ряд мер экономической помощи. В частности, он предлагает выплаты американцам в размере $1,4 тыс.

Эти деньги будут выделены в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре и разосланы в начале этого месяца.

Избранный президент также призвал повысить федеральную минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособия по безработице.

Согласно плану Байдена, также предлагается выделить $350 млн на помощь правительствам штатов и местным органам власти, а также $160 млрд - на национальную программу вакцинации.

Предлагается выделить гарантии в $35 млрд на кредиты малому бизнесу, которые позволят в конечном итоге раздать кредитов на $175 млрд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]