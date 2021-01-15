Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае - Госкомздрав КНР

В Китае за минувшие стуки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 135 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу.
За среду в стране было выявлено 138 новых случаев заражения, из них 124 внутри страны.
Эпицентром продолжает оставаться провинция Хэбэй, на территории которой находится Пекин. В минувший четверг в Хэбэе выявлено 90 новых заболевших, 84 из них - в административном центре провинции городе Шицзячжуане. Новых случаев смерти не зарегистрировано. За среду в Хэбэе был обнаружен 81 новый заразившийся, 75 - в Шицзячжуане.
По информации Госкомздрава, 43 новых инфицированных за истекшие сутки были выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, по одному - в Гуанси-Чжуанском автономном районе и провинции Шэньси.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Хэбэе отложено проведение сессии местного Собраний народных представителей за 2020 год. Форумы местных органов законодательной власти из-за эпидемии COVID-19 были в 2020 году перенесены во всей стране. Теперь они должны пройти до 12 февраля - первого дня Нового года по лунному календарю, и, таким образом, формально состоятся в 2020 году. Большинство провинций уже наметили даты проведения сессий.
Всего в Китае с начала пандемии по состоянию на 00:00 часов мск пятницы зафиксировано 87 тыс. 988 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,3 тыс.
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