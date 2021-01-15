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Дальнее зарубежье 15.01.2021 08:35

Семь человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Жизни не менее семи человек унесло землетрясение на индонезийском острове Сулавсеи, сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны.

Подземный толчок магнитудой 6,2 сейсмологи зафиксировали в 02:18 по местному времени в пятницу (23:18 четверга). Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.

Как сообщают СМИ, тысячи людей покинули свои дома в поисках убежища, пострадало не менее 60 зданий, в том числе два отеля, офис губернатора и торговый центр.

Несколькими часами ранее в четверг в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, повредившее несколько домов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]