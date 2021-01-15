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Дальнее зарубежье 15.01.2021 11:47

Вице-президент США Пенс обязался обеспечить мирную передачу власти новой администрации

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Джо Байдену.

Пенс сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января "в соответствии с нашей историей и нашими традициями, а также таким образом, чтобы отдать честь американскому народу и Соединенным Штатам".

Перед брифингом по вопросам безопасности в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и во время встречи с войсками Национальной гвардии, охраняющими Капитолий США, он заявил: "Мы все пережили этот день - 6 января. И как ясно дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации".

Сторонники президента Дональда Трампа 6 января во время утверждения Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание.

Трамп, который не планирует присутствовать на инаугурации, в среду стал первым президентом в истории США, которому Палатой представителей дважды был объявлен импичмент, 10 его коллег-республиканцев присоединились к демократам, чтобы обвинить его в подстрекательстве к восстанию во время штурма Капитолия.

Пенс также встретился с десятками гвардейцев у ярко освещенного Капитолия, поблагодарив их за обеспечение безопасности "в такой важный момент в жизни нашей нации".

Как сообщают СМИ, федеральные власти США предупреждают об угрозах со стороны вооруженных групп и расистов-экстремистов перед и в день инаугурации Байдена 20 января.

Беспорядки, возникшие в здании Конгресса США на прошлой неделе, станут "значительной движущей силой насилия" для вооруженных групп и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию, ссылалась газета New York Times на совместный разведывательный бюллетень от 13 января, выпущенный Национальным антитеррористическим центром и министерствами юстиции и национальной безопасности США.

Вооруженные группы и расисты-экстремисты "весьма вероятно, представляют наибольшую внутреннюю террористическую угрозу в 2021 году", отмечается в бюллетене.

В документе также подчеркивалось, что заявления Трампа об "украденных выборах" "могут привести некоторых людей к убеждению, что не существует политического решения их проблем и необходимы насильственные действия".

В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности, для поддержания порядка привлечены войска национальной гвардии.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАСТЬ, ПЕРЕДАЧА


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