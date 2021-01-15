ЦИК Киргизии сообщает о 84,11% избирателей, выбравших на референдуме президентскую форму правления

84,11% избирателей после обработки 100% бюллетеней выбрали президентскую форму правления на референдуме, прошедшем в минувшее воскресенье в Киргизии, сообщает ЦИК страны.

В ЦИК поступили протоколы ручного подсчета со всех 2 тыс. 474 избирательных участков, 84,11% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в стране, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,61% избирателей проголосовали "против всех", следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК в пятницу.

В действующей конституции Киргизии, которая была принята на референдуме в 2010 году, о форме правления не говорится. В официальных источниках указывается, что Киргизия является парламентской республикой, но фактически в стране смешанная форма правления - президентско-парламентская.

Итоговая явка избирателей на референдуме составила 39,35%. Из общего числа избирателей - 3 млн 563 тыс. 574 человек - в референдуме приняли участие 1 млн 402 тыс. 94 человека.

По данным ЦИК, 46 тыс. 281 бюллетеней были признаны недействительными. Таким образом, количество действительных бюллетеней составило 1 млн 355 тыс. 813.

Вместе с референдумом в Киргизии прошли досрочные выборы президента. По итогам ручного подсчета 99,8% бюллетеней за Садыра Жапарова отдали голоса 79,22% избирателей.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,77% голосов. Третье место с 2,36% - бизнесмен Бабур Тольбаев.

В пресс-службе ЦИК сообщили "Интерфаксу", что Центризбирком должен объявить официальные итоги голосования до 24 января, после чего состоится церемония инаугурации нового главы государства. Кандидаты, не согласные с итогами, могут оспорить результаты в течение 14 дней после дня проведения выборов.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября 2020 года он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

10 января после подведения предварительных итогов голосования лидирующий кандидат Жапаров заявил, что конституционная реформа в Киргизии состоится в ближайшие два месяца, после этого в стране пройдут парламентские выборы, будет назначено новое правительство.

Жапаров отметил, что до проведения реформы страна будет жить со старой конституцией. "После конституционной реформы будет новое правительство, новый парламент, который будет избираться по смешанной системе - по партийным спискам и одномандатным округам", - заявил он.

"Все реформы должны закончиться до 1 июня", - подчеркнул Жапаров.