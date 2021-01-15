Комендантский час в выходные дни вновь ввели в Латвии

В Латвии с вечера 15 января вновь действует комендантский час в выходные дни, введенный решением кабинета министров, сообщает в пятницу агентство BNS.
Ранее он был введен с вечера 30 декабря 2020 года и до 4 января 2021 года, а также 8 и 9 января.
Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 5:00 по местному времени жители должны находиться по месту жительства.
Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.
В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.
Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.
С 22:00 до 5:00 услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.
Соблюдение комендантского часа контролирует Государственная полиция.
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