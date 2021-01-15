В Грузии за сутки выявлено 1177 случаев заражения COVID-19, скончались 26 человек - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 177 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 245 тыс. 789, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 357 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 893 человек, за минувшие сутки скончались 26 человек.

Число выздоровевших составляет 229 тыс. 196 человек.