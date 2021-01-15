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Регион 15.01.2021 12:42

Три российских телеканала получат право трансляции в Армении без лицензии, сообщили в Ереване

Право трансляции на территории Армении без получения соответствующей лицензии получат три российских телеканала, сообщил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

"В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване", - сказал Акопян на заседании комиссии в пятницу.

В пятницу комиссия объявляет результаты конкурса на получение армянскими телеканалами лицензий по республиканской и столичной трансляции.

Пять армянских телеканалов получат республиканские слоты, семь - столичные.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛЫ, ВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]