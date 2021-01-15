Три российских телеканала получат право трансляции в Армении без лицензии, сообщили в Ереване

Право трансляции на территории Армении без получения соответствующей лицензии получат три российских телеканала, сообщил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

"В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване", - сказал Акопян на заседании комиссии в пятницу.

В пятницу комиссия объявляет результаты конкурса на получение армянскими телеканалами лицензий по республиканской и столичной трансляции.

Пять армянских телеканалов получат республиканские слоты, семь - столичные.