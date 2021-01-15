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Карабахский конфликт 15.01.2021 11:57

Лавров и Зариф 26 января обсудят обстановку вокруг Карабаха

Переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа состоятся в Москве 26 января, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"26 января министр иностранных дел Исламской республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

В ходе переговоров планируется обсудить, в частности, обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг СВПД, положение дел в Сирии, Афганистане и зоне Персидского залива.

Кроме того, будет обсуждаться двусторонняя повестка дня, прежде всего ее торгово-экономическая составляющая "в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта", добавила представитель МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]