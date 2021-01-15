Лавров и Зариф 26 января обсудят обстановку вокруг Карабаха

Переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа состоятся в Москве 26 января, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"26 января министр иностранных дел Исламской республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

В ходе переговоров планируется обсудить, в частности, обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг СВПД, положение дел в Сирии, Афганистане и зоне Персидского залива.

Кроме того, будет обсуждаться двусторонняя повестка дня, прежде всего ее торгово-экономическая составляющая "в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта", добавила представитель МИД РФ.