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Карабахский конфликт 15.01.2021 12:01

Президент Азербайджана заложил фундамент аэропорта в Физули и автодороги Физули-Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в городе Физули, сообщает сайт главы государства.

На церемонии закладки фундамента нового аэропорта президент заявил, что взлетно-посадочная полоса нового воздушного порта в Физули должна быть сдана в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее Алиев заявлял, что поручил построить международный аэропорт в городе Физули, освобожденного от армянской оккупации. «Поручение уже дано, идет отбор места для аэропорта. Как минимум в этом году должна быть готова взлетно-посадочная полоса. Из Физули дорога в Шушу короче. Строительство аэропорта в Физули позволит приглашать иностранных гостей в Шушу», - подчеркнул он.

Президент также заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября 2020 года подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автодороги Ахмедбейли- Физули-Шуша.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) первоначально получит 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу -ИФ) на проектирование и строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 101,5 км.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Кроме того, президент поручил министерству экономики предусмотреть в качестве инвестиционных расходов в госбюджете на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения строительства указанной дороги.

Президент Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, АЭРОПОРТ, ФИЗУЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]