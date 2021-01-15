Президент Азербайджана заложил фундамент аэропорта в Физули и автодороги Физули-Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в городе Физули, сообщает сайт главы государства.
На церемонии закладки фундамента нового аэропорта президент заявил, что взлетно-посадочная полоса нового воздушного порта в Физули должна быть сдана в эксплуатацию в 2021 году.
Ранее Алиев заявлял, что поручил построить международный аэропорт в городе Физули, освобожденного от армянской оккупации. «Поручение уже дано, идет отбор места для аэропорта. Как минимум в этом году должна быть готова взлетно-посадочная полоса. Из Физули дорога в Шушу короче. Строительство аэропорта в Физули позволит приглашать иностранных гостей в Шушу», - подчеркнул он.
Президент также заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября 2020 года подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автодороги Ахмедбейли- Физули-Шуша.
Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) первоначально получит 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу -ИФ) на проектирование и строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 101,5 км.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.
Кроме того, президент поручил министерству экономики предусмотреть в качестве инвестиционных расходов в госбюджете на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения строительства указанной дороги.
Президент Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.
Б.Рустамбеков
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