Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.01.2021 12:07

В РФ более 24,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 555 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 24,7 тыс. случаев, умерли за сутки 555 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 258(13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй день подряд, количество выписанных в РФ почти на 3 тысячи превышает количество новых заболевших, по данным оперштаба, за минувшие сутки из больниц были выписаны 27 тыс. 636 пациентов, при этом скончались 555 человек.

В Москве, по данным оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество летальных исходов за весь период распространения коронавируса - 81, число новых случаев COVID-19 составило 5 тыс. 534, 6 тыс. 602 человек выздоровели.

Вслед за российской столицей регионами с высокими показателями заражения COVID-19 за сутки являются Санкт-Петербург (3 тыс. 094 новых случая), и Московская область (1 тыс. 361 новый случай).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 520 тыс. 531 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 64 тыс. 495 умерших и 2 млн 909 тыс. 680 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, \COVID, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: bak[email protected]