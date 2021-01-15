В РФ более 24,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 555 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 24,7 тыс. случаев, умерли за сутки 555 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 258(13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй день подряд, количество выписанных в РФ почти на 3 тысячи превышает количество новых заболевших, по данным оперштаба, за минувшие сутки из больниц были выписаны 27 тыс. 636 пациентов, при этом скончались 555 человек.

В Москве, по данным оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество летальных исходов за весь период распространения коронавируса - 81, число новых случаев COVID-19 составило 5 тыс. 534, 6 тыс. 602 человек выздоровели.

Вслед за российской столицей регионами с высокими показателями заражения COVID-19 за сутки являются Санкт-Петербург (3 тыс. 094 новых случая), и Московская область (1 тыс. 361 новый случай).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 520 тыс. 531 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 64 тыс. 495 умерших и 2 млн 909 тыс. 680 выписанных.