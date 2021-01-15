Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.01.2021 16:24

Дания лидирует в ЕС по скорости вакцинации от COVID-19

Дания занимает первое место в Европейском Союзе по скорости вакцинации населения от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, прививку уже сделали свыше 2% населения страны.

"Нам удалось добиться очень быстрого и эффективного распределения вакцин", - сказал глава управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

Он отметил, что "датское население решительно поддерживает вакцинацию, а доверие людей службам здравоохранения и желание вакцинироваться являются одними из самых высоких в Европе".

Согласно Bloomberg, второе место в Европе по вакцинации занимает Италия, там показатель привившихся от коронавируса на 100 человек составляет 1,4. За ней следует Испания, Германия, Швеция и Франция.

На данный момент в ЕС разрешено использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании Moderna.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]