Дания лидирует в ЕС по скорости вакцинации от COVID-19

Дания занимает первое место в Европейском Союзе по скорости вакцинации населения от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, прививку уже сделали свыше 2% населения страны.

"Нам удалось добиться очень быстрого и эффективного распределения вакцин", - сказал глава управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

Он отметил, что "датское население решительно поддерживает вакцинацию, а доверие людей службам здравоохранения и желание вакцинироваться являются одними из самых высоких в Европе".

Согласно Bloomberg, второе место в Европе по вакцинации занимает Италия, там показатель привившихся от коронавируса на 100 человек составляет 1,4. За ней следует Испания, Германия, Швеция и Франция.

На данный момент в ЕС разрешено использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании Moderna.