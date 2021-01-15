SOCAR вскоре разместит на внутреннем рынке Азербайджана облигации на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в ближайшие недели разместит на внутреннем рынке корпоративные облигации на общую сумму $100 млн, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Соответствующая работа в этом направлении ведется компанией SOCAR Capital. Размещение корпоративных облигаций SOCAR на внутреннем рынке состоится уже в ближайшие недели», - сказал Ахмедов.

Как сообщалось, эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Ставка купона - 4,5% годовых (выплаты держателям облигаций будут осуществляться раз в квартал).

Срок обращения облигаций – 5 лет.

Размещение облигаций планируется на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ) по открытой подписке.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на финансирование обязательств по различным проектам (реконструкция Бакинского нефтеперерабатывающего завода, строительство Карбамидного завода и др.)

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

Н.Аббасова