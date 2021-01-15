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Транспорт и связь 15.01.2021 20:34

Toyota выплатит $180 млн за нарушение законодательства США в области защиты окружающей среды

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. выплатит $180 млн для урегулирования претензий властей США в связи с несоблюдением требований по предоставлению отчетов в соответствии с законом о чистом воздухе (Clean Air Act).

Министерство юстиции и Агентство по охране окружающей среды (EPA) США обвинили компанию в "систематических и продолжительных нарушениях" при уведомлении о дефектах, влияющих на уровень выбросов выхлопных газов автомобилями Toyota, говорится в пресс-релизе Минюста США.

"Примерно с 2005 года до конца 2015 года Toyota периодически значительно задерживала подачу в EPA отчетов о дефектах и во многих случаях вовсе не предоставляла отчетов", - отметили в ведомстве.

По данным властей США, автопроизводитель за 10 лет с задержкой предоставил 78 отчетов о дефектах, а также не предоставил 20 уведомлений об отзыве автомобилей из-за неисправностей, влияющих на выбросы выхлопных газов.

Минюст отметил, что многие отчеты были поданы лишь после того, как Toyota раскрыла нарушения в 2015 году.

Сумма, которую согласился выплатить автопроизводитель, является максимальной для подобного нарушения.

Представитель Toyota заявил, что около пяти лет назад компания сообщила о "процедурных недостатках, которые привели к задержке подачи в EPA некоторых конфиденциальных отчетов о связанных с выбросами дефектах в автомобилях", пишет The Wall Street Journal.

В компании отметили, что позже предоставили все данные и усовершенствовали процедуры отчетности.

"Мы признаем, что некоторые из наших процедур отчетности были далеки от наших собственных высоких стандартов, и мы рады, что нам удалось решить эту проблему", - сказали в Toyota.

Акции Toyota в пятницу подешевели на 1,7% на торгах в Токио.

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Тэги: США, TOYOTA, ВЫБРОСЫ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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