Toyota выплатит $180 млн за нарушение законодательства США в области защиты окружающей среды

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. выплатит $180 млн для урегулирования претензий властей США в связи с несоблюдением требований по предоставлению отчетов в соответствии с законом о чистом воздухе (Clean Air Act).
Министерство юстиции и Агентство по охране окружающей среды (EPA) США обвинили компанию в "систематических и продолжительных нарушениях" при уведомлении о дефектах, влияющих на уровень выбросов выхлопных газов автомобилями Toyota, говорится в пресс-релизе Минюста США.
"Примерно с 2005 года до конца 2015 года Toyota периодически значительно задерживала подачу в EPA отчетов о дефектах и во многих случаях вовсе не предоставляла отчетов", - отметили в ведомстве.
По данным властей США, автопроизводитель за 10 лет с задержкой предоставил 78 отчетов о дефектах, а также не предоставил 20 уведомлений об отзыве автомобилей из-за неисправностей, влияющих на выбросы выхлопных газов.
Минюст отметил, что многие отчеты были поданы лишь после того, как Toyota раскрыла нарушения в 2015 году.
Сумма, которую согласился выплатить автопроизводитель, является максимальной для подобного нарушения.
Представитель Toyota заявил, что около пяти лет назад компания сообщила о "процедурных недостатках, которые привели к задержке подачи в EPA некоторых конфиденциальных отчетов о связанных с выбросами дефектах в автомобилях", пишет The Wall Street Journal.
В компании отметили, что позже предоставили все данные и усовершенствовали процедуры отчетности.
"Мы признаем, что некоторые из наших процедур отчетности были далеки от наших собственных высоких стандартов, и мы рады, что нам удалось решить эту проблему", - сказали в Toyota.
Акции Toyota в пятницу подешевели на 1,7% на торгах в Токио.
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