Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.01.2021 17:05

Немецкий регулятор выдал "Северному потоку 2" новое разрешение на строительство в водах ФРГ до конца мая

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.

"Запрос касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне", - указали в ведомстве.

В прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна". "Фортуна" оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Ведомство отмечает, что новое решение потребовалось в связи с "непредвиденной задержкой вне немецкой исключительной экономической зоны".

В зоне прокладки газопровода находятся зимние гнездовья птиц, после оценки ситуации специалисты BSH решили, что движение корабля-трубоукладчика не навредит птицам, так как в зоне его движения их будет немного, а скорость движения монтажных судов относительно невысока. Помимо этого, для защиты птиц строительные работы в период с января по май будут ограничены - на каждый этап строительства дается максимум 30 дней, затем должен быть перерыв не менее двух недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]