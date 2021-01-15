Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.
"Запрос касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне", - указали в ведомстве.
В прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна". "Фортуна" оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.
Ведомство отмечает, что новое решение потребовалось в связи с "непредвиденной задержкой вне немецкой исключительной экономической зоны".
В зоне прокладки газопровода находятся зимние гнездовья птиц, после оценки ситуации специалисты BSH решили, что движение корабля-трубоукладчика не навредит птицам, так как в зоне его движения их будет немного, а скорость движения монтажных судов относительно невысока. Помимо этого, для защиты птиц строительные работы в период с января по май будут ограничены - на каждый этап строительства дается максимум 30 дней, затем должен быть перерыв не менее двух недель.
ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении
Суточный прирост в Азербайджане COVID-19 снижается, скончались 12 человек
Азербайджан в 90-е годы выкупил у армян бюсты Натаван, Гаджибейли и Бюльбюля - Алиев
Азербайджан на следующей неделе начнет вакцинацию от коронавируса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Соперник Нетаньяху на выборах в Израиле считает, что у него лучше выйдет диалог с Байденом
Мажилис Казахстана одобрил кандидатуру Мамина на пост премьера
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз