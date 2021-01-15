Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.

"Запрос касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне", - указали в ведомстве.

В прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна". "Фортуна" оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Ведомство отмечает, что новое решение потребовалось в связи с "непредвиденной задержкой вне немецкой исключительной экономической зоны".

В зоне прокладки газопровода находятся зимние гнездовья птиц, после оценки ситуации специалисты BSH решили, что движение корабля-трубоукладчика не навредит птицам, так как в зоне его движения их будет немного, а скорость движения монтажных судов относительно невысока. Помимо этого, для защиты птиц строительные работы в период с января по май будут ограничены - на каждый этап строительства дается максимум 30 дней, затем должен быть перерыв не менее двух недель.