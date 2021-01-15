Японский министр не исключает отмену Олимпийских игр в Токио

Японский министр административной и нормативной реформы Таро Коно допустил возможность отмены Олимпийских игр в Токио и заявил, что не исключает любые варианты развития событий, сообщает агентство Associated Press.
"Я должен сказать, что все сценарии возможны. Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план", - сказал Коно.
Таким образом, как отмечает Associated Press, "Коно оставил возможность для возможной отмены Игр". Его заявление противоречит позиции других японских официальных лиц, заявляющих, что Олимпиада непременно состоится, пишет агентство.
Япония потратила по меньшей мере $25 млрд на организацию Олимпийских игр. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
Ранее исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто опроверг сообщения о возможной отмене игр. Японское правительство пока тоже стоит на том, что Олимпиада состоится и пройдет "безопасно".
В настоящее время в 11 префектурах Японии действует режим ЧС из-за роста числа заражений коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились более 302 тыс. человек, более 4,2 тыс. умерли.
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