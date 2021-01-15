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Регион 15.01.2021 15:26

Турция в конце января намерена обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400 - Эрдоган

Власти Турции планируют в конце января обсудить с Россией вопрос о возможных дальнейших поставках систем ПВО С-400, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что Анкара планирует "обсудить многие вопросы, в том числе и этот".

Эрдоган предупредил, что Турция будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках и не собирается спрашивать у США разрешения на них.

По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Он подчеркнул, что решения в этой сфере - это суверенное право Анкары.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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