Турция в конце января намерена обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400 - Эрдоган

Власти Турции планируют в конце января обсудить с Россией вопрос о возможных дальнейших поставках систем ПВО С-400, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что Анкара планирует "обсудить многие вопросы, в том числе и этот".

Эрдоган предупредил, что Турция будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках и не собирается спрашивать у США разрешения на них.

По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Он подчеркнул, что решения в этой сфере - это суверенное право Анкары.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.