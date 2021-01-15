Турция в конце января намерена обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400 - Эрдоган

Власти Турции планируют в конце января обсудить с Россией вопрос о возможных дальнейших поставках систем ПВО С-400, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что Анкара планирует "обсудить многие вопросы, в том числе и этот".
Эрдоган предупредил, что Турция будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках и не собирается спрашивать у США разрешения на них.
По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Он подчеркнул, что решения в этой сфере - это суверенное право Анкары.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.
Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.
ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении
Немецкий регулятор выдал "Северному потоку 2" новое разрешение на строительство в водах ФРГ до конца мая
Азерэнержи потратит около 0,7 млн манатов на закупку спецодежды
ЛУКОЙЛ вложит до 232 млн руб. в строительство СЭС в Краснодаре
Суточный прирост в Азербайджане COVID-19 снижается, скончались 12 человек
Азербайджан в 90-е годы выкупил у армян бюсты Натаван, Гаджибейли и Бюльбюля - Алиев
Азербайджан на следующей неделе начнет вакцинацию от коронавируса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз