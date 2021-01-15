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Религия 15.01.2021 15:37

Армения не может являться дружественной для мусульманских стран – президент Азербайджана

Армения, разрушившиеся мусульманские святыни в Карабахе, не может считаться дружественной для мусульманских государств, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения уничтожила, разрушила, оскорбила и держала скот в наших мечетях, рисуя на них оскорбительные слова. Такая страна разве может быть другом для мусульманских стран? Разумеется, нет», - сказал Алиев при посещении города Шуша в Нагорном Карабахе.

Алиев также отметил, что неоднократно заявлял об этом на всех международных форумах, обращаясь к лидерам мусульманских стран, как на двусторонней основе, так и во время многосторонних встреч.

«Армения постоянно пытается наладить отношения с мусульманскими странами, позиционируя себя как страна, положительно относящаяся к мусульманским народам. Все это ложь. Если кто-то еще в это верит, пусть приезжает в Шушу, Агдам, Физули, Джабраил, другие наши освобожденные земли, чтобы посмотреть, в каком виде наши мечети», - подчеркнул президент.

«Принимать Армению как дружественную страну - лицемерие и безбожие. Как лидеры мусульманских стран могут подружиться с таким разрушителем? Пусть ответят. Пусть они отвечают перед своими народами, а не передо мной», - добавил Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, освободив Шушу, предотвратил попытки арменизации города. «Они (армяне – ИФ) планировали перенести «парламент» так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» в Шушу. Таким образом, была предпринята еще одна попытка арменизировать город Шушу. Они уже начали строительство, но не смогли завершить. Мы, хозяева этой земли, вернулись и выгнали их отсюда, и поэтому их грязные планы не реализовались. «Парламент» похоронен, как и похоронен статус (Нагорного Карабаха - ИФ)», - отметил Алиев.

Он добавил, что Азербайджан восстановит все разрушенные мечети в Карабахе.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ИСЛАМОФОБИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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