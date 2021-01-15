Армения не может являться дружественной для мусульманских стран – президент Азербайджана

Армения, разрушившиеся мусульманские святыни в Карабахе, не может считаться дружественной для мусульманских государств, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения уничтожила, разрушила, оскорбила и держала скот в наших мечетях, рисуя на них оскорбительные слова. Такая страна разве может быть другом для мусульманских стран? Разумеется, нет», - сказал Алиев при посещении города Шуша в Нагорном Карабахе.
Алиев также отметил, что неоднократно заявлял об этом на всех международных форумах, обращаясь к лидерам мусульманских стран, как на двусторонней основе, так и во время многосторонних встреч.
«Армения постоянно пытается наладить отношения с мусульманскими странами, позиционируя себя как страна, положительно относящаяся к мусульманским народам. Все это ложь. Если кто-то еще в это верит, пусть приезжает в Шушу, Агдам, Физули, Джабраил, другие наши освобожденные земли, чтобы посмотреть, в каком виде наши мечети», - подчеркнул президент.
«Принимать Армению как дружественную страну - лицемерие и безбожие. Как лидеры мусульманских стран могут подружиться с таким разрушителем? Пусть ответят. Пусть они отвечают перед своими народами, а не передо мной», - добавил Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан, освободив Шушу, предотвратил попытки арменизации города. «Они (армяне – ИФ) планировали перенести «парламент» так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» в Шушу. Таким образом, была предпринята еще одна попытка арменизировать город Шушу. Они уже начали строительство, но не смогли завершить. Мы, хозяева этой земли, вернулись и выгнали их отсюда, и поэтому их грязные планы не реализовались. «Парламент» похоронен, как и похоронен статус (Нагорного Карабаха - ИФ)», - отметил Алиев.
Он добавил, что Азербайджан восстановит все разрушенные мечети в Карабахе.
Х.Насирзаде
ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении
Немецкий регулятор выдал "Северному потоку 2" новое разрешение на строительство в водах ФРГ до конца мая
Азерэнержи потратит около 0,7 млн манатов на закупку спецодежды
ЛУКОЙЛ вложит до 232 млн руб. в строительство СЭС в Краснодаре
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Соперник Нетаньяху на выборах в Израиле считает, что у него лучше выйдет диалог с Байденом
Мажилис Казахстана одобрил кандидатуру Мамина на пост премьера
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз