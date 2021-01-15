Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении

Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого проинформировал его участников об итогах трехсторонних переговоров 11 января с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
Саммит был посвящен вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
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