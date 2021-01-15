Азербайджан на следующей неделе начнет вакцинацию от коронавируса

Азербайджан со следующей недели приступает к вакцинации от коронавируса, сообщил глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов.
«Последние карантинные ограничения в Азербайджане дали хороший результат и роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране не наблюдается», - сказал Мамедов, слова которого приводят азербайджанские СМИ.
По его словам, в Азербайджане начинается новый этап борьбы с коронавирусом. «Со следующей недели в стране начинается вакцинация от коронавируса», - сообщил Мамедов.
При этом он подчеркнул, что Азербайджан, как и Турция, закупил вакцины китайского производства (CoronaVac разработки китайской компании SinoVac – ИФ). «Азербайджан продолжит сотрудничество с Турцией в этой области», - добавил Мамедов.
Б.Рустамбеков
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