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Здравоохранение 15.01.2021 15:42

Азербайджан на следующей неделе начнет вакцинацию от коронавируса

Азербайджан со следующей недели приступает к вакцинации от коронавируса, сообщил глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Последние карантинные ограничения в Азербайджане дали хороший результат и роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране не наблюдается», - сказал Мамедов, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

По его словам, в Азербайджане начинается новый этап борьбы с коронавирусом. «Со следующей недели в стране начинается вакцинация от коронавируса», - сообщил Мамедов.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан, как и Турция, закупил вакцины китайского производства (CoronaVac разработки китайской компании SinoVac – ИФ). «Азербайджан продолжит сотрудничество с Турцией в этой области», - добавил Мамедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]