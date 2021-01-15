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Регион 15.01.2021 15:59

Израиль может провести силовую операцию против ядерных объектов в Иране в случае возвращения США в СВПД

Армия обороны Израиля рассматривает возможность осуществления силовой операции с целью подрыва ядерной программы Ирана, сообщили в пятницу израильские СМИ.

По их данным, начальник штаба вооруженных сил Авив Кохави распорядился представить ему несколько вариантов действий, одним из которых должен быть военный удар по ядерным объектам Ирана.

Накануне министр по делам поселений в израильским правительстве Цахи Ханегби пригрозил, что Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана, если будущая администрация США Джозефа Байдена решит вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Если правительство Соединенных Штатов вновь присоединится к ядерной сделке - а это, кажется, заявленная политика на данный момент, практическим результатом будет то, что Израиль вновь окажется один на один с Ираном, который к концу сделки получит "зеленый свет" от всего мира, в том числе от США, на продолжение своей программы создания ядерного оружия", - цитируют израильские СМИ Ханегби.

"Этого мы, конечно, не допустим. Мы уже дважды сделали то, что нужно было сделать: в 1981 году - против иракской ядерной программы и в 2007 году - против сирийской", - сказал политик.

6 июня 1981 года, самолеты израильских ВВС нанесли бомбовый удар по ядерному реактору "Озирак", чье строительство завершалось французскими специалистами в Ираке. Операция получила название "Опера".

В ночь на 6 сентября 2007 года израильские боевые самолеты в ходе операции "Фруктовый сад" уничтожили атомный реактор в 450 км к северу от столицы Сирии Дамаска.

США вышли из иранской ядерной сделки при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года. Избранный президент Байден, который вступит в должность 20 января, заявлял о возможность вернуться в СВПД при определенных условиях.

Израиль был и остается принципиальным противником иранской ядерной сделки, считая, что под ее прикрытием Тегеран работает над созданием ядерного оружия.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРА, АТАКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]