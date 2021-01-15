Азербайджан в 90-е годы выкупил у армян бюсты Натаван, Гаджибейли и Бюльбюля - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, совершающий визит в Шушу, вернул в город памятники великих личностей азербайджанского народа, родившихся в Нагорном Карабахе.
«Сегодня, приехав в Шушу, я привез с собой бюсты наших гениев - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, которые почти 30 лет хранились в Художественного музее в Баку. Они (памятники – ИФ) являются свидетелями вандализма армян. Культурные учреждения Карабаха были разрушены со стороны врага», - сказал Алиев на церемонии установки памятников в Шуше.
Президент отметил, что армяне в 90-ые годы 20 века, украли эти памятники и вывезли в Армению с целью переплавки. При этом он подчеркнул, что в итоге Азербайджан выкупил эти памятники у армян.
«В то время Полад Бюльбюоглы узнал об этом и обратился к Гейдару Алиеву. В результате предпринятых мер, эти бюсты были выкуплены у армян. Скажу вам честно, эти бюсты были куплены у армян за деньги. Армяне, как продавали все на протяжении всей жизни, продали и эти бюсты. Мы вернули их тогда, и поставили во дворе Художественного музея», - подчеркнул Алиев.
Президент добавил, что сегодня памятники этим великим личностям установлены на месте, где они прежде и стояли.
Х.Насирзаде
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