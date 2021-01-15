Суточный прирост в Азербайджане COVID-19 снижается, скончались 12 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 349 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 226,549 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 380 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 983.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 213,773 тыс. человек (+494 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 793 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 231 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 302,843 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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