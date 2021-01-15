В ЕС ввели санкции против главы МИД Сирии

Совет Евросоюза в пятницу включил в санкционный список министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада.

"Совет сегодня принял решение добавить Фейсала Микдада в список лиц, подпадающих под действие ограничительных мер ЕС в отношении Сирии, в свете его недавнего назначения министром иностранных дел", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Таким образом, общее число лиц, попавших под санкции ЕС по Сирии, составляет 289. На них распространяются запреты на поездки и замораживание активов.

Отмечается, что замораживание активов также касается и 70 юридических лиц.