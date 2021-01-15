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Дальнее зарубежье 15.01.2021 23:10

В ЕС ввели санкции против главы МИД Сирии

Совет Евросоюза в пятницу включил в санкционный список министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада.

"Совет сегодня принял решение добавить Фейсала Микдада в список лиц, подпадающих под действие ограничительных мер ЕС в отношении Сирии, в свете его недавнего назначения министром иностранных дел", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Таким образом, общее число лиц, попавших под санкции ЕС по Сирии, составляет 289. На них распространяются запреты на поездки и замораживание активов.

Отмечается, что замораживание активов также касается и 70 юридических лиц.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, МИД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]