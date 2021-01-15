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Дальнее зарубежье 15.01.2021 23:37

США сократили военное присутствие в Афганистане и Ираке до 5 тыс. человек - глава Пентагона

США снизили военное присутствие в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждой из этих стран, заявил в пятницу исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.

"Сегодня уровень войск США в Афганистане достиг 2,5 тыс. человек. Как я указывал 17 ноября, проведенное в соответствии с указанием президента Дональда Трампа сокращение численности военной группировки снизило ее размер до минимальной отметки за период с 2001 года", - говорится в распространенном Пентагоном заявлении Миллера.

По его словам, нынешняя численность военнослужащих в стране позволяет обеспечивать интересы США в Афганистане - проводить контртеррористические операции и тренировать афганские службы безопасности. Миллер напомнил, что сокращение американского контингента идет в русле соглашений США с движением "Талибан" и что Пентагон планирует полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года при соблюдении соответствующих условий.

Между тем, в другом заявлении Миллер указал, что США также сократили численность своих военных в Ираке до 2,5 тыс. человек.

"Сокращение войск США в Ираке отражает возросшие возможности иракских сил безопасности. Мы долгое время предполагали, что уровень войск, нужный для поддержки борьбы Ирака против группировки ИГ (запрещена в России - ИФ), будет снижаться по мере роста возможностей Ирака справляться с угрозой от ИГ", - пояснил Миллер.

Он напомнил, что военные США и международной коалиции против ИГ остаются в Ираке с целью закрепить победу над этой группировкой. Миллер пообещал, что США продолжат помогать силам безопасности Ирака в борьбе с терроризмом, задействовав разведку и авиацию. Однако, добавил Миллер, большинство операций в Ираке уже проводят сами силы нацбезопасности страны.

Накануне Трамп заявил, что и после окончания президентского срока он продолжит прилагать усилия для завершения войн с участием американских солдат.

"Я всегда буду привержен прекращению бесконечных войн", - говорилось в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

"Уровень присутствия военных сил Соединенных Штатов в Афганистане является самым низким за последние 19 лет. Также в Ираке и Сирии отмечается самый низкий такой уровень за многие годы", - уточнял Трамп.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ИРАК, ВОЕННЫЕ


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