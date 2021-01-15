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Дальнее зарубежье 15.01.2021 20:51

Подход РФ к Договору по открытому небу подрывал его вклад в безопасность - НАТО

В НАТО приняли к сведению заявленное намерение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН), заявил "Интерфаксу" заместитель официального представителя НАТО Пирс Казале.

"Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу в течение некоторого времени подрывало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе", - сказал в пятницу в Брюсселе собеседник агентства.

По его словам, "все союзники по НАТО сохраняют приверженность эффективному международному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, которые необходимы для нашей безопасности".

Он сообщил, что страны-союзницы продолжают внимательно консультироваться по поводу будущего контроля над вооружениями.

"Мы также остаемся открытыми для диалога в Совете Россия-НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности", - объяснил заместитель официального представителя Североатлантического альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДОН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]