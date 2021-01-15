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Регион 15.01.2021 22:57

США ввели санкции против трех иранских компаний за торговлю оружием

Вашингтон в пятницу ввел санкции в отношении трех иранских организаций за незаконное распространение неядерного оружия, сообщает Госдеп США.

В заявлении главы госдепа США Майка Помпео говорится, что под санкции попали иранская Организация судовой промышленности, Организация аэрокосмической промышленности и иранская Организация авиационной промышленности.

Отмечается, что участие включенных в санкции организаций в "поставках, продаже, транспортировке... в или из Ирана" оружия представляет "постоянную угрозу региональной и международной безопасности".

Госдеп США напоминает, что вышеперечисленные организации ранее подпали под санкции, введенные "органом власти по борьбе с распространением оружия массового уничтожения".

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Тэги: США, ИРАН, ВООРУЖЕНИЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]