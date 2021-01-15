США ввели санкции против трех иранских компаний за торговлю оружием

Вашингтон в пятницу ввел санкции в отношении трех иранских организаций за незаконное распространение неядерного оружия, сообщает Госдеп США.

В заявлении главы госдепа США Майка Помпео говорится, что под санкции попали иранская Организация судовой промышленности, Организация аэрокосмической промышленности и иранская Организация авиационной промышленности.

Отмечается, что участие включенных в санкции организаций в "поставках, продаже, транспортировке... в или из Ирана" оружия представляет "постоянную угрозу региональной и международной безопасности".

Госдеп США напоминает, что вышеперечисленные организации ранее подпали под санкции, введенные "органом власти по борьбе с распространением оружия массового уничтожения".