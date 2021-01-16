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Регион 16.01.2021 09:13

В Турции вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 500 тыс. человек

В Турции за первые два дня кампании по иммунизации населения вакцинировали от коронавируса более 500 тыс. человек, сообщил в пятницу глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"На сегодняшний день более 500 тыс. медицинских работников прошли вакцинацию против коронавируса", - написал Коджа в твиттере.

Накануне президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку против COVID-19, которая, по его словам, не дала никаких побочных эффектов.

"На данный момент побочных эффектов нет", - заявил Эрдоган в пятницу.

Всего за время пандемии в Турции выявили более 2, 3 млн случаев коронавируса, более 23, 4 тыс. человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]