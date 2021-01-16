В Турции вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 500 тыс. человек

В Турции за первые два дня кампании по иммунизации населения вакцинировали от коронавируса более 500 тыс. человек, сообщил в пятницу глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"На сегодняшний день более 500 тыс. медицинских работников прошли вакцинацию против коронавируса", - написал Коджа в твиттере.

Накануне президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку против COVID-19, которая, по его словам, не дала никаких побочных эффектов.

"На данный момент побочных эффектов нет", - заявил Эрдоган в пятницу.

Всего за время пандемии в Турции выявили более 2, 3 млн случаев коронавируса, более 23, 4 тыс. человек скончались.