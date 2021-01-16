Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.01.2021 09:25

Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 2 млн человек, такой показатель из-за отсутствия сплоченности в глобальном реагировании на пандемию, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Наш мир достиг душераздирающей отметки: пандемия COVID-19 унесла жизни двух миллионов человек", - заявил Гутерриш в видеообращении, опубликованном в твиттере.

По его словам, "смертоносное воздействие пандемии усугубилось из-за отсутствия глобального скоординированного реагирования" на распространение коронавируса.

"В память о двух миллионах душах мир должен действовать с гораздо большей сплоченностью. Сейчас самое время", - подчеркнул генсек ООН.

Он отметил, что в настоящее время вакцины от COVID-19 довольно быстро получают только страны с высоким уровнем дохода, в то время как "у бедных стран их вообще нет".

"Некоторые страны осуществляют сторонние сделки, закупая (вакцины) даже сверх нужды... Вакцинационализм обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление", - полагает Гутерриш.

"Наука преуспевает, а сплоченность падает", - добавил он.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "производители усилили свою приверженность работе" рамках программы COVAX - Глобальным фондом доступа к вакцинам, а страны по всему миру обеспечили бы достаточные поставки и честное распространение вакцины.

"Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус",- заявил Гутерриш.

Генсек ООН также уделил внимание необходимости повышать уверенность населения в безопасности и эффективности вакцины на основе фактов.

По данным статистического сайта Worldometer, всего в мире выявили свыше 93,8 млн случаев COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ


Похожие новости


Генсек ООН обсудил с Алиевым эскалацию в Карабахе Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана Режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается и нужно добиться того же во всей Сирии - Гутерриш Генсек ООН предостерегает страны мира от «вакцинного национализма» Гутерриш призывает до конца года добиться глобального прекращения огня Гутерриш считает "неопределенной" ситуацию с санкциями в отношении Ирана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]