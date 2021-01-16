ВОЗ призывает к сотрудничеству стран для более быстрого выявления новых штаммов COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

"Что касается штаммов вируса, комитет призывает к глобальному расширению усилий по выявлению последовательности в их геномах, а также обмену данными и более тесному сотрудничеству ученых", - отмечается в документе.

Комитет также настоятельно призвал ВОЗ разработать стандартизированную систему наименований новых штаммов COVID-19, которая "позволила бы избегать географических маркеров".

Сообщается, что ВОЗ уже начала работать над исполнением этой задачи.