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Здравоохранение 16.01.2021 09:40

ВОЗ призывает к сотрудничеству стран для более быстрого выявления новых штаммов COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

"Что касается штаммов вируса, комитет призывает к глобальному расширению усилий по выявлению последовательности в их геномах, а также обмену данными и более тесному сотрудничеству ученых", - отмечается в документе.

Комитет также настоятельно призвал ВОЗ разработать стандартизированную систему наименований новых штаммов COVID-19, которая "позволила бы избегать географических маркеров".

Сообщается, что ВОЗ уже начала работать над исполнением этой задачи.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ, -СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]