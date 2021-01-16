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Дальнее зарубежье 16.01.2021 10:30

Фон дер Ляйен сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после зимних отпусков число случаев заражения COVID-19 в ЕС растет, обнаружены новые варианты вируса, а санитарные ограничения серьезно сказываются на жизни людей.

"Европа переживает очень тяжелые времена. Во многих государствах-членах (союза) ситуация с пандемией COVID-19 очень серьезна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растет. Новые варианты вируса обнаружены в десятках стран. А ограничения, которые абсолютно необходимы, серьезно сказываются на людях", - сказала она в пятницу в Лиссабоне во время церемонии вступления Португалии в председательство в Совете ЕС.

Фон дер Ляйн заявила о необходимости сохранения мер безопасности, хотя это сложно. ЕС, по ее словам, будет поддерживать свои государства-члены "всеми возможными способами".

Первым приоритетом ближайших месяцев председатель ЕК назвала вакцинацию, которая, по ее словам, дает "свет в конце туннеля этой пандемии".

Количество первых вакцин, разрешенных на рынке ЕС - Pfizer/BioNTech и Moderna, - достаточно, по ее словам, для вакцинации более 80% населения союза. В начале этой недели компания AstraZeneca обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой одобрить ее вакцину. И это будет третьей вакциной, разрешенной в ЕС. Три вакцины вместе составят один миллиард доз.

Фон дер Ляйен признала задержки с поставками вакцины Pfizer в ближайшие недели, но сказала, что генеральный директор компании заверил ее в выполнении поставок первого квартала в срок.

Она призвала "сохранять бдительность" перед новыми штаммами вируса, срочно увеличить возможности по секвенированию ДНК и РНК для обнаружения вариантов вируса и оперативного на них реагирования.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]