Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа

Страницы действующего президента США Дональда Трампа с фейсбуке и инстаграме заработали после недавней блокировки.
Ранее Марк Цукерберг, глава компании Facebook, писал, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Инаугурация нового президента состоится 20 января.
На момент написания текста аккаунт Трампа в твиттере остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче. Дональд Трамп пользовался твиттером активнее, чем всеми другими социальными сетями.
Крупнейшие американские социальные сети заблокировали страницы Трампа после того, как его сторонники попали в здание конгресса, вошли в зал заседаний палаты представителей и кабинеты конгрессменов. Они требовали пересмотреть итоги недавних выборов, где большинство голосов набрал соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден.
В Азербайджане создано Агентство разминирования
В российско-турецком центре по мониторингу перемирия в Карабахе будут служить по 60 военных из двух стран - Чавушоглу
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили текущую ситуацию в Карабахе
Импорт легковушек в Азербайджан в 2020г составил около $650 млн
Минэнерго США планирует начать продажу нефти из стратегического резерва в мае
Грузия в 2020г сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34,1%
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НАЧНЕТСЯ С 18 ЯНВАРЯ -ОПЕРШТАБ
Власти Азербайджана продлили карантин из-за COVID-19 до 1 апреля
Число заражений COVID-19 в мире превысило 93,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз