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СНГ 16.01.2021 11:15

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан депутат парламента

Депутат парламента Киргизии Дуйшон Торокулов задержан по подозрению в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи в городе Ош, сообщает в субботу пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

"Органами национальной безопасности Киргизии ведется досудебное производство по фактам коррупции и рейдерского захвата завода по переработке кожи, расположенного в Оше. Следствием получены неопровержимые доказательства и прямые показания фигурантов уголовного дела о преступном сговоре действующего депутата парламента страны Дуйшона Торокулова с представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват завода", - сообщили в ГКНБ страны.

В ведомстве ранее отмечали, что на территории Чуйской области республики задержан другой участник преступной группы гражданин Киргизии Джантай Шаменов.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Торокулова вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ, Шаменов водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, добавили в спецслужбе.

Торокулов с 2017 года является депутатом парламента Киргизии от фракции "Бир Бол" (Будь един).

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ДЕПУТАТ, КОРРУПЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]