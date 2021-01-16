В Киргизии по подозрению в коррупции задержан депутат парламента

Депутат парламента Киргизии Дуйшон Торокулов задержан по подозрению в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи в городе Ош, сообщает в субботу пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

"Органами национальной безопасности Киргизии ведется досудебное производство по фактам коррупции и рейдерского захвата завода по переработке кожи, расположенного в Оше. Следствием получены неопровержимые доказательства и прямые показания фигурантов уголовного дела о преступном сговоре действующего депутата парламента страны Дуйшона Торокулова с представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват завода", - сообщили в ГКНБ страны.

В ведомстве ранее отмечали, что на территории Чуйской области республики задержан другой участник преступной группы гражданин Киргизии Джантай Шаменов.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Торокулова вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ, Шаменов водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, добавили в спецслужбе.

Торокулов с 2017 года является депутатом парламента Киргизии от фракции "Бир Бол" (Будь един).