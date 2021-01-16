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СНГ 16.01.2021 09:57

США передали Вооруженным силам Украины очередную партию военной помощи - посольство в Киеве

Соединенные Штаты Америки передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности страны. Украинская армия получила бронемобили и лодки, сообщает посольство США в Киеве на своей странице в твиттере.

Так, украинские сухопутные войска и силы специальных операций получили 20 бронемобилей Humvee.

В американском посольстве добавили, что Военно-морские силы Украины получили от США 84 лодки

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]