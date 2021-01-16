Грузия в 2020г сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34,1%

Грузия в 2020 году сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34,1%, экспорт увеличила на 47,9%, говорится в сообщении АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Производство электроэнергии в Грузии в 2020 году составило 11 млрд 159,8 млн кВт.ч, что на 5,9% меньше показателя 2019 года. В прошлом году выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизилась на 7,7% - до 8 млрд 248,2 млн кВт.ч (73,9% всего объема собственной генерации), а на теплоэлектростанциях - на 0,7%, до 2 млрд 820,8 млн кВт.ч (25,3%). Единственная в Грузии ветряная электростанция за год увеличила выработку на 7,2%, до 90,8 млн кВт.ч (0,8%).

Импорт электроэнергии в Грузию в 2020 году в целом снизился на 1% - до 1 млрд 610,1 млн кВт.ч. В том числе поставки из Азербайджана сократились на 34,1%, до 726,3 млн кВт.ч, из России было получено 570,6 млн кВт.ч (рост на 8,8%), из Турции поступило 313,1 млн кВт.ч электроэнергии.

Экспорт электроэнергии из Грузии снизился на 36,8%, до 153,8 млн кВт.ч. Наибольший объем был поставлен в Турцию - 69,5 млн кВт.ч (снижение за год на 38,4%), а также в Армению - 66,4 млн кВт.ч (рост на 12%), остальные 17,9 млн кВт.ч были поставлены в Азербайджан (рост на 47,9%).

Транзит электроэнергии через территорию Грузии, который осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, снизился на 25,3% - до 101,8 млн кВт.ч.

Объем потребления электроэнергии в Грузии в 2020 году уменьшился на 4,8% - до 12 млрд 157 млн кВт.ч. В частности, на долю дистрибьюторских компаний пришлось 9 млрд 698,3 млн кВт.ч (снижение на 2%), прямые потребители (крупные предприятия и организации, заключающие контракты на электроснабжение непосредственно с ESCO) потребили 2 млрд 438,1 млн кВт.ч электроэнергии (снижение на 14,9%).

Как сообщалось ранее, в 2019 году производство электроэнергии в Грузии снизилось на 2,3% по сравнению с показателем 2018 года - до 11 млрд 864,7 млн кВт.ч. Республика импортировала 1 млрд 626,5 млн кВт.ч (рост на 7,8%), экспортировала - 243,4 млн кВт.ч (снижение в 2,4 раза). Потребление электроэнергии выросло на 1,4% - до 12 млрд 774,2 млн кВт.ч.