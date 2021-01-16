Число заражений COVID-19 в мире превысило 93,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 93 млн 844 тыс. 190 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 8 тыс. 548, выздоровели более 66 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 23 млн 524 тыс. 81 инфицированный COVID-19, зафиксировано 391 тыс. 955 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 542 тыс. 841, число скончавшихся - до 152 тыс. 93, выздоровели более 10 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 393 тыс. 492 заболевших, из них умерли 208 тыс. 246 человек, вылечились более 7,4 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 258,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 210 человек, Индии - 110, Бразилии - 976.
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