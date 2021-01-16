Импорт легковушек в Азербайджан в 2020г составил около $650 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с 2019 годом число импортируемых автомобилей увеличилось на 12,6%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 49,692 тыс. (рост на 15,1%) на сумму $542 млн 389,15 тыс. В том числе, завезено 167 единиц электрокаров на $8 млн 330,58 тыс. и 5,08 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $28 млн 32,44 тыс.

Кроме этого, в 2020 году в Азербайджан импортировано 3,626 тыс. единиц (спад на 4,1%) на $55 млн 774,79 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 152 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 33,1%) на $18 млн 948,91 тыс.

Также за отчетный год в республику ввезены 259 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 52,7%) на $30 млн 483,94 тыс.

Н.Аббасова