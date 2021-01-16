Власти Азербайджана продлили карантин из-за COVID-19 до 1 апреля

Правительство Азербайджана продлило специальный карантинный режим, действующий стране из-за коронавируса (COVID-19), до 06:00 1 апреля, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
"Проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация с новым типом коронавируса (COVID-19) в мире, в том числе в Азербайджане. Для предотвращения распространения вируса, было принято решение продлить срок действия специального карантинного режима в стране до 06:00 1 апреля", - говорится в сообщении штаба.
Решением Кабмина, с 00:00 с 18 января в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир и Ширван, на территории Абшеронского района, а также в Ленкоранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмаиллинском райцентрах ликвидируется система смс-разрешений и разрешений, полученных через портал "icaze.gov.az", на покидание жилья и места пребывания.
Кроме того, с 00:00 25 января 2021 года разрешается: деятельность торговых объектов (за исключением обслуживания объектами общепита, кафе, ресторанов и чайных домов клиентов на местах и крупных торговых центров, Mall-ов); парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая услуги в этих областях на дому у клиента или в другом месте); музеев и выставочных залов; междугороднее и межрайонное сообщение.
Ограничения на пассажирские перевозки в бакинском метро остаются в силе.
Ограничения на проезд в общественном транспорте по субботам и воскресеньям по всей стране, а также другие запреты будут действовать до окончания особого карантинного режима.
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