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Здравоохранение 16.01.2021 11:13

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января - Оперштаб

Процесс вакцинации от коронавирусной инфекции новой типа (COVID-19) в Азербайджане начнется с 18 января 2021 года, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

"Было принято решение начать в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 с 18 января 2021 года. В первую очередь этот процесс охватит медработников, который займет 1-1,5 недели, затем с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет", - заявил Мовсумов в субботу на брифинге оперативного штаба при кабинете министров.

Он также добавил, что этот вопрос находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана и первая партия вакцины от COVID-19 уже доставлена в страну.

Начальник отдела организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что переговоры по поставке в страну вакцин велись по двум направлениям - в рамках COVAX и непосредственно с производителями вакцин.

"В 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, мы заказали еще вакцины китайской компании Sinovac. Заказанные 4 млн доз вакцин будут сначала поставлены в Турцию и проверены в лабораториях этой страны на соответствие стандартам, затем упакованы и партиями будут отправлены в Азербайджан", - сказал Мусаев.

Он также добавил, что в Азербайджане все готово к вакцинации, соответствующие пункты уже созданы во всех районах страны и в настоящее время ведутся работы по созданию аналогичного пункта и в городе Шуша.

Мусаев также призвал население принять активное участие в вакцинации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]