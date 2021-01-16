Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января - Оперштаб

Процесс вакцинации от коронавирусной инфекции новой типа (COVID-19) в Азербайджане начнется с 18 января 2021 года, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
"Было принято решение начать в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 с 18 января 2021 года. В первую очередь этот процесс охватит медработников, который займет 1-1,5 недели, затем с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет", - заявил Мовсумов в субботу на брифинге оперативного штаба при кабинете министров.
Он также добавил, что этот вопрос находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана и первая партия вакцины от COVID-19 уже доставлена в страну.
Начальник отдела организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что переговоры по поставке в страну вакцин велись по двум направлениям - в рамках COVAX и непосредственно с производителями вакцин.
"В 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, мы заказали еще вакцины китайской компании Sinovac. Заказанные 4 млн доз вакцин будут сначала поставлены в Турцию и проверены в лабораториях этой страны на соответствие стандартам, затем упакованы и партиями будут отправлены в Азербайджан", - сказал Мусаев.
Он также добавил, что в Азербайджане все готово к вакцинации, соответствующие пункты уже созданы во всех районах страны и в настоящее время ведутся работы по созданию аналогичного пункта и в городе Шуша.
Мусаев также призвал население принять активное участие в вакцинации.
Н.Аббасова
Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,2% после обработки 100% бюллетеней - ЦИК
В Азербайджане создано Агентство разминирования
В российско-турецком центре по мониторингу перемирия в Карабахе будут служить по 60 военных из двух стран - Чавушоглу
Турецкая YMT Sans B.V. получит в управление Азерлотерея
Метанольный завод SOCAR в 2020г экспортировал метанола на $51 млн
WhatsApp отложил изменения условий пользования после скандала
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Лашет избран новым председателем партии Меркель ХДС - результаты голосования
Председателем правящей партии "Грузинская мечта" избран Ираклий Кобахидзе
В Украине с 16 января сфера обслуживания переходит исключительно на украинский язык
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз